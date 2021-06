Dal Grand Hotel di Rimini, sede dell'apertura del calciomercato estivo, il procuratore di Leonardo Spinazzola, Davide Lippi, si è tolto qualche sassolino dalla scarpa.



“Sono molto contento, finalmente stiamo raccogliendo i frutti di tanto lavoro. Leonardo è un grande giocatore, io penso che siano un po’ di anni che lo dico in giro. Sta dimostrando quello io so che è, un campione. Sta facendo un Europeo stratosferico e lo stesso ha fatto in campionato con la Roma. Magari qualcuno si mangia le mani".