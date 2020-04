Durante una diretta Instagram tra Fabio Cannavaro e Marcello Lippi, il tecnico ha raccontato l’addio alla Juventus di Roberto Baggio: "Il rapporto con Baggio è stato non bello perché sono state travisate tante cose. Qualcuna l’ha travisata anche lui, sono venute fuori alcune cose. Mi ricordo una cosa: alla Juventus abbiamo avuto un rapporto bellissimo. Alla fine dell’anno voleva fare un nuovo contratto e la Juve non voleva farglielo come voleva lui perché era esploso Del Piero. Lo salutai e gli dissi: “Ti auguro di trovare quello che cerchi” e lui mi disse: “Mi dispiace perché l’avevo già trovato qua" ".