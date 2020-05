Marcello Lippi, ex tecnico della Juventus e ct della Nazionale campione del mondo nel 2006, ha parlato ai microfoni di Non è la Radio: “So che oggi dovrebbero ripartire gli allenamenti collettivi, poi passerà un mese prima dell’inizio del campionato. Da appassionati di calcio, è stato bello vedere la ripresa della Bundesliga, ci sono state belle sensazioni. In Italia purtroppo le polemiche non mancheranno mai, in ogni caso, sia nel bene che nel male. L’importante però è fare le cose, non solo parlarne”.



SULLA JUVE - “Ho fatto quattro finali di Champions League, di cui tre consecutive, tra il 1996 e il 1998, e poi quella del 2003. Erano tutte Juventus forti, la forza di una squadra non dipende dalle vittorie che consegue. In quegli anni la Juventus era in grado di vincere lo Scudetto e arrivare in finale di Champions League: questo vuol dire primeggiare nel calcio europeo. Poi la finale puoi anche perderla per un rigore, ma dietro c’è sempre un grande percorso.



SULLA ROMA - “Con la Roma mai nulla di concreto, ma mi avrebbe fatto piacere fare un’esperienza sulla panchina giallorossa, perché ogni volta che giocavo all’Olimpico, era davvero esaltante con tutto lo stadio che cantava e tifava”.