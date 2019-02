L’ex tecnico della Nazionale Marcello Lippi ha commentato la sfida di andata degli ottavi di Champions League contro il Porto, soffermandosi poi sull’esplosione di Zaniolo. Queste le sue parole rilasciate a La Gazzetta dello Sport.



La Roma non è solo Zaniolo



Contro il Porto ha giocato davvero un bellissimo calcio. Dzeko è stato fantastico, generoso, capitano vero che ha trascinato i compagni, era felice anche per i gol del ragazzo. Significa che c’è una bella atmosfera, un bravo allenatore. Speriamo non si ripeta uno di quegli scivoloni…





Ricorda uno che abbia avuto un impatto così forte? Forse solo Baggio, Del Piero e Totti…

Non so se avevano 19 anni quando hanno cominciato a far vedere le loro qualità: a quest’età, un anno conta. Zaniolo è impressionante. Due/tre anni fa, tra Entella, Fiorentina, Inter, non dava la sensazione di essere così dirompente. È cresciuto, l’allenatore avuto un ruolo, ma lui fa cose tipo il gol con scavetto al portiere, dopo sterzata e dribbling, che sono incredibili. Mancini è stato bravissimo a chiamarlo. Ha lanciato un messaggio. Il ragazzo sarebbe esploso lo stesso, ma lui ha detto: “Signori, è pronto, e se non lo fate giocare voi ci penso io”.