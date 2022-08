Il Lipsia non ha iniziato bene in Bundesliga e sta pensando di riorganizzare il proprio assetto societario. Si cerca un nuovo direttore sportivo e l'obiettivo numero uno è Max Eberl. L'unico intoppo è che questi è ancora sotto contratto con il Borussia Mönchengladbach che vuole 10 milioni per liberarlo. Lo scrive la Bild.