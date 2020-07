Le autorità sanitarie della città di Lipsia hanno dato 'luce verde' affinché il club calcistico cittadino, che ha chiuso la Bundesliga al terzo posto in classifica e ad agosto giocherà la fase finale della Champions League, possa riammettere parte dei suoi tifosi allo stadio, a partire dalla prossima stagione che in Germania comincerà l'11 o il 18 settembre. Nello specifico, a seguire le partite della squadra targata Red Bull potrà assistere un massimo di ventimila spettatori, ovvero metà della capienza dello stadio del club, omologato per 41mila presenze.