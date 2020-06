Markus Krösche non usa mezzi termini. Il ds del Lipsia, infatti, ha commentato le voci su un possibile addio di Julian Nagelsmann: "Ogni club interessato a lui può risparmiare i soldi della chiamata. Non lo lasceremo andare in nessun caso, ha firmato fino al 2023 perché vogliamo programmare il futuro insieme a lui" riporta Sport 1.