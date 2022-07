Il Lipsia lancia la sfida a due grandi club europei. Questa sera, alla Red Bull Arena con calcio d'inizio alle ore 20.30 in diretta tv su Sky, si gioca la Supercoppa tedesca contro i campioni di Germania del Bayern Monaco, rinforzati da Mané (Liverpool) e dal giovane Tel (Rennes) in attacco oltre all'ex juventino de Ligt in difesa senza dimenticare gli arrivi di Gravenberch e Mazraoui dall'Ajax.



SFIDE SUL MERCATO - Proprio la Juventus ha messo gli occhi su due nazionali tedeschi: il terzino sinistro David Raum (classe 1998) e l'attaccante Timo Werner (classe 1996). Sul possibile ritorno di quest'ultimo (escluso da Tuchel anche nell'amichevole di ieri sera con l'Udinese), l'allenatore Domenico Tedesco getta acqua sul fuoco: "Sono assurdità, è un calciatore del Chelsea". Nessuna smentita invece su Raum, in arrivo dall'Hoffenheim, dove può andare in cambio lo spagnolo Angelino.

C'è il rischio di perdere il centrocampista austriaco Laimer, nel mirino del Bayern. Ma è stato blindato Nkunku: l'attaccante francese ha prolungato il contratto fino a giugno 2026, con una clausola rescissoria da 60 milioni di euro. La cifra incassata dal Lipsia per le cessioni di Brobbey all'Ajax, Adams al Leeds e Mukiele al PSG.



PROBABILI FORMAZIONI



LIPSIA (3-4-1-2): Gulacsi; Simakan, Orban, Halstenberg; Henrichs, Haidara, Kampl, Angelino; Olmo; Andre Silva, Nkunku. All. Tedesco.



BAYERN (4-2-3-1): Neuer; Pavard, De Ligt, Hernandez, Davies; Sabitzer, Kimmich; Gnabry, Muller, Sané; Mané. All. Nagelsmann.