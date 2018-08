La Uefa nella scorsa stagione ha preso qualche accorgimento per il regolare svolgimento della competizione e adesso è tutto pronto per il derby della Red Bull tra Salisburgo e Lipsia: le due squadre del colosso austriaco sono finite nello stesso girone di Europa League, dopo aver solo sfiorato l'incrocio nella passata edizione.



I PROVVEDIMENTI UEFA E I RAPPORTI TESI - La Red Bull in teoria non controlla entrambe le società: è proprietaria del Lipsia, ma per il Salisburgo è solo sponsor principale. Per dare il permesso a entrambe le squadre di giocare l'Europa League, la Uefa ha preteso che la squadra austriaca cambiasse il logo che in precedenza era identico a quello della società tedesca, inoltre fuori dai confini austriaci la società risulta essere F.C. e non R.B., cambiando anche il nome dello stadio quando gioca in Europa da Red Bull Arena a Stadion Salzburg. I rapporti tra le due realtà sono tesi e anche per questo motivo la partita sarà sentita come un vero e proprio derby: negli anni scorsi il proprietario Mateschitz ha spesso privato dei giocatori migliori il Salisburgo andando a rinforzare la propria squadra tedesca, portando la squadra austriaca a vivere una sorta di "declassamento". Ora i due club si affronteranno sul campo.