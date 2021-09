Ilaix Moriba ha raccontato i momenti da separato in casa nel Barcellona prima della cessione al Lipsia. Ecco le dichiarazioni del centrocampista spagnolo classe 2003: "Sono state dette molte bugie. Gli ultimi mesi sono stati i più difficili della mia vita, ho ricevuto tanti brutti messaggi e non li meritavo. Ho dovuto restare tranquillo per rispetto nei confronti del Barcellona, ​ma quello che hanno riportato i media non sono cose corrette. Sono migliorato al Barcellona ​​grazie al supporto dei tifosi, anche se negli ultimi mesi alcuni si sono comportati male. Ora mi sono rasserenato, auguro il meglio alla società e a tutti i giovani, soprattutto Ansu Fati che vestirà la maglia numero 10".