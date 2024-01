Lipsia, Elmas: ‘Ho avuto un solo giorno per decidere’

Eljif Elmas si è trasferito dal Napoli al Lipsia per 25 milioni di euro. Il centrocampista macedone si è presentato ai canali ufficiali del club tedesco: "E' successo tutto velocemente, ma sono felice di essere qui. Ora sto lavorando per adattarmi con i miei nuovi compagni, sto dando il massimo per la squadra e mi sto focalizzando per realizzare le richieste dell'allenatore. Avevo poco tempo per decidere, non troppo, un giorno credo. E' stato poco tempo, ma va bene. Non ho festeggiato troppo per la nuova meta, preferisco farlo in campo con la squadra".