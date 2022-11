Una doccia fredda per Timo Werner e per la Germania a poco più di due settimane dall'inizio del Mondiale. Gli esami a cui l'attaccante del Lipsia si è sottoposto dopo l'infortunio in occasione della partita contro lo Shakhtar Donetsk hanno evidenziato una rottura del legamento sindesmotico della caviglia sinistra. Il suo 2022 finisce qui e con esso le speranze di essere convocato in Qatar.