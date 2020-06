Al termine della partita vinta contro il Colonia, l'allenatore del Lipsia Julian Nagelsmann ha parlato del futuro di Timo Werner: "Non c'è nulla che possiamo fare. Timo sa cosa ha qui e il tipo di rapporto che abbiamo. In questo club può crescere ancora, però non so se dirglielo tutti i giorni possa condizionare la sua scelta. Un giocatore deve trovarsi a suo agio per rendere al meglio e, se così non fosse, allora non sarebbe corretto continuare a forzare la mano. In fondo, parliamo della sua vita ed è giusto che sia lui a decidere".



L'attaccante tedesco è sotto contratto col Lipsia fino a giugno 2023 ed è blindato da una clausola rescissoria di 58 milioni di euro che scade a metà giugno e che può abbassarsi a 50 in caso di mancata conquista della Bundesliga. Obiettivo in Inghilterra di Chelsea e soprattutto Liverpool, Werner è un giocatore anche nell'orbita dell'Inter.