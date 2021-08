Jesse Marsch, allenatore del Lipsia, ha parlato in conferenza stampa del futuro di Marcel Sabitzer, centrocampista austriaco accostato al Milan e obiettivo concreto del Bayern Monaco: "Negli ultimi anni Sabitzer è diventato una figura importante per il club. Ma è difficile tenere un giocatore se non vuole restare. Capisco che ci pensi quando un club come il Bayern è interessato , e questo è solo uno dei tanti club. Abbiamo avuto buone conversazioni. Siamo entrambi abbastanza maturi e ci rendiamo conto che la situazione può cambiare o rimanere la stessa".