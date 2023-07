Lois Openda, centravanti belga trasferitosi al Lipsia dal Lens, rivela: "Voglio aiutare la squadra a vincere le partite ma non dico il numero di gol che voglio segnare. L'eredità di Nkunku? Non sento la pressione. Christopher è un top player mondiale, siamo simili perché siamo entrambi veloci e segniamo molto. Il mio idolo è Drogba ma ho imparato molto da Lukaku in Nazionale. Questa è stata la scelta migliore per me: ho chiesto informazioni a Domenico Tedesco (CT del Belgio ed ex allenatore del Lipsia), gli ho chiesto alcune cose sulla squadra".