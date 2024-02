Lipsia-Real Madrid, le formazioni ufficiali: Brahim Diaz dal 1', Ancelotti recupera un difensore

Torna la Champions League e alle 21 tocca al Real Madrid. I blancos scendono in campo per l'andata degli ottavi di finale e fanno visita al Lipsia.



Il Lipsia si schiera con Xavi Simons, Sesko e Openda titolari.



Tante defezioni per Carlo Ancelotti: non c'è Bellingham, ma in difesa torna Nacho Fernandez che permette a Carvajal di tornare sulla fascia destra. Davanti, al posto dell'infortunato Bellingham, gioca Brahim Diaz.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



LIPSIA (4-4-2): Gulacsi; Simakan, Klostermann, Orban, Raum; Olmo, Henrichs, X. Schlager, Simons; Openda, Sesko.



REAL MADRID (4-3-3): Lunin; Carvajal, Tchouaméni, Nacho, F. Mendy; Valverde, Kroos, Camavinga; Rodrygo, Brahim Diaz, Vinicius Jr.