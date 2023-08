Interessante passaggio dell’intervista concessa a Calcionapoli24 da parte dell’agente di Simakan, difensore francese in forza al Lipsia: "All'inizio non è stato facile. La svolta è stata quando Paolo Maldini osservandolo ha detto che poteva arrivare ad alti livelli. Ci sono stati contatti con il Milan in passato, era nell'orbita dei rossoneri. Anche l'Inter si era interessata. Napoli? Ora lui è un perno del Lipsia".