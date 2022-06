Domenico Tedesco, tecnico del Lipsia, ha parlato a Kicker del suo contratto in scadenza con il Lipsia: "Tutti sanno che sto bene qui, ma ho chiesto di rimandare e spero che il club capisca. In questo momento, personalmente, ci sono questioni più importanti. Potremmo parlarne a dicembre, quando c’è la pausa Mondiale. Allo Schalke ho avuto una brutta esperienza prolungando nella pre-season dopo un primo anno molto buono… E non partimmo bene. Non è scaramanzia, ma abbiamo obiettivi importanti e una finestra di mercato aperto. Pensiamo a questo e alla Supercoppa contro il Bayern".