"L'RB Lipsia ha sollevato Max Eberl dal suo incarico con effetto immediato. Il suo mancato impegno con il club ci ha portato a prendere questa decisione. Questo non ha nulla a che fare con la ricostruzione della squadra o con i risultati in campo. Come direttore sportivo Rouven Schröder subentrerà, desideriamo ringraziare Max per il suo lavoro e augurargli tutto il meglio per il futuro”. Così si legge sul sito ufficiale del Lipsia, che ha deciso di cambiare a livello dirigenziale.