Timo Werner, attaccante del Lipsia, che a fine stagione andrà al Chelsea, ha commentato così la decisione di cambiare aria: "Per me era arrivato il momento giusto per cambiare club. Si dice sempre che è meglio cambiare quando le cose vanno bene e forse andrà bene anche lì. Ho segnato più gol che mai, ho collezionato più assist che mai e abbiamo giocato a calcio come mai prima d'ora. Questa stagione è difficile da ripetere. Era tempo di trasferirmi in un club di livello mondiale".