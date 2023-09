Xavi Simons del RB Lipsia non si esprime sul suo futuro e si accende l'allarme al club tedesco. 'Non si può prevedere nulla nel calcio. Nessuno sa cosa succederà tra qualche mese. Mi sento già a casa. Mi piace la mia vita qui, voglio avere successo e lasciare il mio segno nel club", ha detto a Sky Sports Germania il giocatore in prestito dal PSG.