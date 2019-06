Probabile addio al Sassuolo per Pol Lirola: il terzino scuola Juve, infatti, è seguito da diversi club e ha aperto alla possibilità di lasciare l'Emilia-Romagna: "Il Sassuolo mi ha dato molto - ha dichiarato in conferenza stampa dal ritiro della Spagna Under 21 - ha significato tutto nel calcio. Ho giocato più di 100 partite tra campionato ed Europa League, ma ora è il momento di cambiare squadra. Penso all'Europeo, poi valuterò il futuro".



Parole e musica, che trovano conferma con quanto scrive questa mattina il Mundo Deportivo. Dalla Spagna rimbalza infatti la voce dell'interessamento - forte da tempo - delll'Atletico Madrid. I Colchoneros sono alla ricerca di un terzino, con Hysaj e Semedo in pole. Il piano B, però, si chiama appunto Pol Lirola.