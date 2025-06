Lisci, un altro italiano in Liga: chi è il nuovo allenatore dell'Osasuna

J.P. Urdiroz

allenerà ne La Liga, il massimo campionato spagnolo: è stato infatti ufficializzato il suo incarico da parte dell', squadra basca di Pamplona. Non è però una novità: infatti, chi segue i campionati spagnoli e ha una buona memoria ricorderà Lisci sulla panchina del Levante nel corso della stagione 2021-22, senza riuscire a salvarsi nonostante un rendimento migliorato rispetto a prima del suo subentro.- Romano, classe 1985, Lisci non ha giocato a calcio ad alti livelli ma ha iniziato ad allenare prestissimo, fin dal percorso all'Isef.. Tutta la trafila alla guida delle varie giovanili, poi la promozione in prima squadra e la realizzazione dome allenatore.

- Nel 2023 firma un biennale col, club di Miranda de Ebro, in seconda divisione.ai supplementari della gara di ritorno. Ma la Liga se la guadagna lo stesso, ci punta forte l'Osasuna per via della capacità che ha dimostrato di mettere insieme un team altamente competitivo con giocatori arrivati all'ultimo da varie realtà di prima divisione. Adesso le risorse a disposizione aumentano esponenzialmente, a partire dall'ex Crotone Ante, diventato un bomber di provincia nel Nord della Spagna.

- "L'Osasuna è un club dove molti vogliono andare, una società molto stabile, che è importante per un allenatore giovane. Per me è stata la migliore opzione. C'è un buon settore giovanile, io credo che i nuovi talenti possano aiutare nel corso della stagione. Bisogna approfittare del lavoro che è stato fatto da Aguirre e Arrasate prima di me, vedremo prima di salvarci e poi tutto il resto. Ormai sono mezzo spagnolo ma sono nato in Italia, mi sento italiano ed è un privilegio essere uno degli italiani che lavorano all'estero. Molti italiani mi scrivono quando cambio città, è sempre importante sentirsi con i compatrioti".