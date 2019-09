E' oggi il giorno in cui la Juventus comunicherà la lista di calciatori disponibili per la fase a gironi della Champions League. Una scelta mai così difficile perché i bianconeri non sono riusciti a snellire la rosa e per questo dovranno tagliare ben cinque calciatori. Tre sono scelte obbligate: Perin, Pjaca e Chiellini, tutti infortunati e i primi due pure in uscita a gennaio. Chiellini, senza infortunio al ginocchio, ci sarebbe ovviamente stato ma almeno questa prima parte di torneo sarà costretto a saltarla con Daniele Rugani che prende il suo posto. Restano due tagli da fare.