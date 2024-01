Lista Champions Napoli: due acquisti resteranno fuori

Solo tre cambi. E' quello che prevede la Uefa, che autorizza i club che affrontano la fase a eliminazione diretta di Champions League a cambiare fino a un massimo di tre giocatori rispetto alla lista presentata a settembre. Il Napoli, che affronterà il Barcellona tra il 21 febbraio al Maradona e il 12 marzo in Spagna, dovrà scegliere tre dei nuovi acquisti: Ngonge, Traoré, Mazzocchi e Dendoncker. In attesa di Perez, per il quale c'è una trattativa avanzata con l'Udinese.