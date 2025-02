Lista UEFA, Atalanta: due novità per Gasperini, chi entra e chi resta fuori

Getty Images

è arrivato il momento, almeno per le società che competeranno nelle competizioni europee da qui sino agli inizi di giugno, di comprendere quali cambi effettuare e chi inserire nella prossima lista da presentare allaIn casa Atalanta sono arrivati due innesti a fronte di due partenze. Il difensoreè volato in Premier, all'Ipswich Town, mentreha risolto in anticipo il prestito in nerazzurro, passando alla Fiorentina. Al suo posto la dirigenza bergamasca si è accordata con il Monza per il trasferimento diche Gasperini sta utilizzando come prima punta. In difesa invece, alla penultima giornata di mercato, è arrivata l'ufficialità didifensore titolare nel Bologna, già pronto per essere lanciato nella difesa a tre del Gasp.

Portieri: Carnesecchi, Rui Patricio, Rossi;Difensori: Hien, Kossounou, Godfrey, Djimsiti, Kolasinac, Toloi, Bellanova, Cuadrado, Ruggeri, Zappacosta;Centrocampisti: De Roon, Ederson, Samardzic, Pasalic, Brescianini;Attaccanti: De Ketelaere, Lookman, Retegui, Zaniolo, Vlahovic.Scalvini, Palestra.Chiaramente, rispetto a settembre, ci sono un paio di variazioni da compiere: al posto diin difesa entramentre in cambio diverrà inserito. Purtroppo,non potrà ancora esserci al 90%, dato che si prospetta per lui uno stop lungo per la nuova lesione al retto femorale con interessamento del tendine, dopo il grave infortunio al crociato che l'aveva già estromesso dalla lista in autunno. Nella lista B era stato invece inserito, reduce dall'intervento al crociato, che però ora resterà fuori per almeno tre mesi a causa dell'operazione alla spalla sinistra. Al suo posto, Gasperini potrebbe inserire il giovanedall'Under 23. Probabilmente resterà fuori dalla lista anche, che ha bisogno tra i 3 e i 4 mesi per riprendersi dalla lesione tendinea all'adduttore destro. Al suo posto il tecnico potrebbe quindi inserire, che non aveva trovato spazio nella prima parte di stagione.