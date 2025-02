Lista UEFA, Fiorentina: tante partenze ma dentro solo in tre. Chi entra e chi resta fuori

Se nella sessione estiva è iniziata una vera e propriasul mercato della, possiamo dire che in quella invernale è. E adesso Raffaelee il suo staff dovranno valutare anchecon lache andrà consegnata entro la mezzanotte di domani, 6 febbraio 2025.- Al Viola Park sono arrivati in sei:(subito girato in prestito),Di contro, le partenze, anche dolorose, sono state sette:

: Terracciano, De Gea: Dodò, Biraghi, Pongracic, Ranieri, Gosens, Moreno, Quarta, Parisi: Bove, Mandragora, Colpani, Richardson, Adli, Cataldi: Sottil, Beltran, Gudmundsson, ikoné, Kean KouaméMartinelli, Comuzzo, Kayode, Kouadio, Baroncelli, Caprini, Harder, Braschi, RubinoAl di là delle tante uscite,Palladino dovrà dunque scegliereEntrerà certamente Folorunsho, unico in grado di fare ciò che faceva Bove nella prima parte di stagione. Ed è difficile immaginare che Palladino lasci fuori, su cui la società ha investito tanto e che, per caratteristiche, non ha omologhi in rosa. L'ultimo posto è una corsa a tre fracon quest'ultimo un passo avanti a tutti per curriculum e doti offensive.