Lista UEFA, Inter: un solo cambio per Inzaghi, chi entra e chi resta fuori

Terminata la sessione invernale di mercato,entro la mezzanotte del 6 febbraio., che numericamente è andato a sostituire una partenza in una determinata zona di campo:, direttosi in Spagna (precisamente al Villarreal),dalla Roma a titolo temporaneo con diritto di riscatto al termine dell’annata. Naturale dunque capire quali saranno i cambi per Simone Inzaghi.

LISTE CHAMPIONS: CAMBI, DIVIETI, IL REGOLAMENTO

1 Yann Sommer2 Denzel Dumfries6 Stefan de Vrij7 Piotr Zielinski8 Marko Arnautovic9 Marcus Thuram10 Lautaro Martinez12 Raffaele Di Gennaro13 Josep Martinez15 Francesco Acerbi16 Davide Frattesi17 Tajon Buchanan20 Hakan Calhanoglu21 Kristjan Asllani22 Henrikh Mkhitaryan23 Nicolò Barella28 Benjamin Pavard30 Carlos Augusto31 Yann Bisseck32 Federico Dimarco36 Matteo Darmian95 Alessandro Bastoni99 Mehdi TaremiChiaramente, rispetto a settembre, c’è una variazione da compiere:che già durante il suo debutto ha fatto capire di poter risultare decisivo, visto l’assist per Stefan de Vrij che ha permesso all’Inter di pareggiare in extremis il derby contro il Milan.