Lista Uefa Juventus, UFFICIALE: Alberto Costa out, c'è Kolo Muani. Restano Bremer e Cabal

L'attesa era grande e lanon ha perso tempo nella compilazione delle liste UEFA per la seconda fase della Champions League 2024/25. Il club bianconero ha ufficializzato attraverso il proprio sito web e attraverso i propri canali social i tre cambi effettuati e possibili rispetto alle scelte di inizio stagione.Thiago Motta, in vista in primo luogo del doppio confronto con il PSV Eindhoven e valido per i playoff di qualificazione agli ottavi di finale, ha ovviamente inserito in lista Kolo Muani, già diventato centrale nel progetto. Insieme a lui sono stati aggregati i due difensori arrivati nel mercato di gennaio, Renato Veiga e Lloyd Kelly, mentre è rimasto escluso dalle liste il terzino Alberto Costa. I tre acquisti prendono il posto di Arthur, Danilo e Fagioli, tutti e tre ceduti nel corso del mercato invernale. Rimangono quindi inseriti sia Cabal che Bremer nonostante i serissimi infortuni subiti e che li terranno out ancora a lungo.

1 Perin, 3 Bremer, 4 Gatti, 5 Locatelli, 6 Kelly, 7 Conceicao, 8 Koopmeiners, 9 Vlahovic, 11 Gonzalez, 12 Veiga, 14 Milik, 15 Kalulu, 16 McKennie, 17 Adzic, 19 Thuram, 20 Kolo Muani, 22 Weah, 23 Pinsoglio, 26 Douglas Luiz, 27 Cambiaso, 29 Di Gregorio, 32 Cabal.10 Yildiz, 36 Anghelè, 37 Savona, 38 Daffara, 40 Rouhi, 51 Mbangula