Lista UEFA, Milan: da Bondo a Gimenez e Joao Felix, chi entra e chi resta fuori

Entro questa sera devono essere consegnate allaleper la fase a eliminazione diretta delle competizioni europee:. La sessione invernale di calciomercato ha rivoluzionato la rosa dei rossoneri e per i due attaccanti, Gimenez e Felix, mercoledì 5 febbraio può arrivare l'esordio con la maglia del Diavolo, in Coppa Italia contro la Roma.Non solo però, quella di oggi è anche la giornata limite per la consegna della lista UEFA per la fase a eliminazione diretta della Champions League 2024/25.

LISTE CHAMPIONS DOPO IL MERCATO: CAMBI, DIVIETI, REGOLAMENTO

Il Milan di Sergio Conceiçao, sconfitto dalla Dinamo Zagabria nell'ultima giornata della fase campionato, non ha conquistato l'accesso diretto agli ottavi di finale ma dovrà passare dai playoff, dove affronterà proprio il Feyenoord da cui ha acquistato Gimenez.Il messicano e gli altri nuovi arrivati saranno inseriti in lista UEFA? E come funziona il regolamento per le modifiche all'elenco rispetto alla fase campionato?- La lista per la fase a eliminazione diretta della Champions League, evidenzia la UEFA, va consegnata entro e non oltre la mezzanotte di giovedì 6 febbraio 2025. Ogni club ha tempo fino alle 23.59 di mercoledì 5 per operare modifiche al roster e comunicarle ufficialmente.

- Da regolamento, si potranno inserire al massimo tre nuovi giocatori rispetto a quelli registrati a settembre per la lista utile alla fase campionato.Così scrive la UEFA nel regolamento della Champions League: "Dopo il completamento della fase di campionato e prima dell'inizio della fase a eliminazione diretta un club può registrare un massimo di tre nuovi giocatori idonei per le partite rimanenti della competizione in corso".- Per quanto riguarda il Milan, il conto è semplice: dei cinque nuovi acquisti, tre sarano inseriti in lista e potranno giocare in Champions League, gli altri due verranno esclusi. I tre prenderanno il posto dei calciatori ceduti in questa finestra di mercato: Alvaro(Galatasaray), Davide(Bologna), Ismael(Marsiglia) e Noah(Napoli).

I tre volti nuovi che faranno parte della lista UEFA sono destinati a essere. Di conseguenza, Sergio Conceiçao avrà un giocatore in meno in elenco.- A meno di sorprese quindi, non faranno parte della lista UEFA, arrivati l'ultimo giorno di mercato rispettivamente da Fiorentina e Monza, così come Joao Felix dal Chelsea.Sottil e Bondo quindi non potranno scendere in campo in Champions nelle due partite contro il Feyenoord, né in quelle successive qualora il Milan superasse il turno e portasse avanti il proprio cammino. Conceiçao potrà impiegarli solo in campionato.

