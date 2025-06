L'Italia s'è persa. I giocatori tornino al centro del nostro calcio, non è più il momento di puntare tutto sui ct

Una direzione che, a differenza di certe scuole di pensiero di un passato nemmeno troppo lontano, mette al centro quella che l'essenza da sempre di questo gioco:Perché gli estremismi non funzionano mai e non è immaginabile di affidarsi ad un portiere e 10 solisti che sappiano coordinarsi tra di loro e che affidino al solo istinto la giocata da mettere in atto di volta in volta., incapace ormai di far valere il proprio status ed il proprio blasone contro avversari che una volta appartenevano alla classe media e oggi invece ci sbattono in faccia tutti i nostri limiti,Nella speranza che, prima o poi, venga voglia di risolvere i problemi alla radice mettendo in atto quella che, alla base, deve essere una vera rivoluzione culturale nel nostro calcio. Oggi però non c'è tempo e, con una qualificazione diretta al prossimo Mondiale già quasi compromessa del tutto, serve fare tutto il possibile per garantirsi rapidamente il secondo posto e arrivare più che preparati all'eventuale spareggio del marzo 2026.la scelta di abbracciare la tendenza a schierare un 3-5-2, teoricamente all'insegna della compattezza, con centrocampisti ed esterni abituati a percorrere diversi chilometri ma generalmente poco propensi agli uno contro uno, ha fatto il suo tempo.Pensare di continuare a perseguire questa strada e di giustificarla col desiderio di mettere a loro agio le tipologie di calciatori che abbiamo costruito nell'ultimo decennio regge fino ad un certo punto.Siccome quelli che abbiamo scelto sono solo degli esempi e il discorso può serenamente essere allargato ad altri calciatori e ad altri contesti,o comunque giocatori che anche all'estero facciano parlare di sé e si ritagliano una dimensione extra-nazionale.– quando è iniziata la nostra profonda crisi –Stiamo pur sempre parlando di giocatori che non potranno mai aspirare a raggiungere lo status di autentiche icone come i Baresi, i Maldini, i Baggio, i Del Piero, i Totti, per dire. Abbiamo avuto certamente Barzagli, Bonucci, Chiellini, un terzetto difensivo che, per quanto fatto sia con la Juventus che in azzurro, in molti ci hanno invidiato. Ma poi finisce tutto.C'è di più.- eccezion fatta per l'Under 23, che è ormai una sorta di seconda squadra -La domanda è: che ne è stato di loro e cosa ne sarà di quelli che arriveranno dopo? Perché con le Under 17, Under 18, Under 19 e Under 20 hanno la possibilità di esprimersi e di brillare e poi manca sistematicamente lo step successivo per arrivare al professionismo vero e proprio?Nella speranza, come dicevamo, di correggere da subito la rotta e di ricominciare dalle basi, dai giusti esempi e dai giusti insegnamenti nelle scuole calcio e poi nei settori giovanili delle squadre dilettantistiche e professionistiche,, perché – se non lo si fosse ancora capito – in Italia il calcio non è soltanto un gioco. E' un settore, pure industriale, in aperta crisi che corre verso l'implosione procedendo di questo passo. La corda è stata tirata da un pezzo, si tratta di capire solo quasi si spezzerà.