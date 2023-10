, nella terzultima partita del Girone C di qualificazione a Euro 2024. Dopo la vittoria 4-0 contro Malta, la Nazionale azzurra era risalita al 2° posto nel raggruppamento, alle spalle della compagine dei Tre Leoni,Ora, dunque, la domanda sorge spontanea:Partiamo dalla classifica attuale.Inghilterra 16 (+16 diff. reti)Ucraina 13 (+3)Italia 10 (+4)Macedonia del Nord 7 (-7)Malta 0 (-16).(arrivando nei primi due posti del Girone)Il calendario prevede ancora due sfide per l’Italia per evitare l’insidioso percorso dei playoff, al quale parteciperanno le terze qualificate: le prossime gare saranno contro la Macedonia del Nord (in data 17 novembre) e contro l’Ucraina (20 novembre).Di seguito, tutti i criteri indicati in caso di arrivo a pari punti tra due Nazionali.1. Punti negli scontri diretti2. Differenza reti negli scontri diretti3. Gol fatti negli scontri diretti4. Differenza reti totale5. Gol fatti in totale6. Gol in trasferta totali7. Maggior numero di vittorie8. Maggior numero di vittorie in trasferta9. Fair play (-1 punto per ogni ammonizione, -3 punti per ogni espulsione)10. Classifica generale della Nations League 2022-2023 (Italia favorita grazie al 3° posto nell’ultima manifestazione.Sfumate, definitivamente, le chance di superare o di agguantare l’Inghilterra, l’Italia dovrà ora dunque centrare almeno 3 punti per accedere a Euro 2024:, al di là del risultato ottenuto contro la Macedonia del Nord nella prossima partita (anche, se, chiaramente, un successo darebbe la possibilità agli uomini di Spalletti di pareggiare l'ultimo match). Dunque,Vince contro la Macedonia del Nord e UcrainaVince contro la Macedonia del Nord e pareggia contro l’Ucraina (risultati ottenibili anche all’inverso: pareggio contro Elmas e compagni e successo contro la squadra di Zinchenko)L’Italia perde contro la Macedonia ma vince contro l’UcrainaL’Italia arriva a pari punti con l’Ucraina e pareggia (almeno) l’ultimo match delle qualificazioni contro la compagine dell'Est EuropaMa se l'Italia non riuscisse ad arrivare nelle prime due posizioni (e giungesse terza) si passerebbe dai complessi spareggi di qualificazione., rispetto all'esperienza amara del percorso verso i Mondiali in Qatar,Ai playoff in programma tra il 21 e il 24 marzo 2024 vanno 12 nazionali, di queste solo 3 andranno a Euro 2024. La formula è identica a quella per l'accesso ai Mondiali: semifinale in gara secca in casa, eventuale finale con la vincente dell’altra semifinale da disputare in sede da definire tramite sorteggio.