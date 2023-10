Specialmente quest’ultima edizione ci riguarda da vicino, dato che l’unica candidatura presente è quella fatta pervenire congiuntamente dalla Turchia e dall’Italia. In sostanza, se per il 2028 è certa l’assegnazione al Regno Unito (Inghilterra, Scoziae all’Irlanda,(nonché Vice Presidente UEFA)Il numero uno del calcio italiano sarà accompagnato a Nyon dal Segretario Generale Marco Brunelli, il Project Manager di Euro 2032 Antonio Talarico e da tutto il team che ha lavorato al dossier. Dossier che verrà presentato al Comitato Esecutivo da due Ambassador particolari: il Capo Delegazione della Nazionale Gianluigi Buffon e la giornalista Ilaria D’Amico. Per la Federazione Turca (TFF), invece, presenti ìl Presidente Mehmet Büyükekşi, il Segretario Generale Kadir Kardaş e il Vice Presidente Mustafa Eröğüt. L'Ambassador turco sarà invece Volkan Demirel, ex portiere della Nazionale turca (66 presenze tra il 2004 e il 2014).Dopo la discussione dei dossier, i membri del Comitato avranno 15’ a disposizione per eventuali domande, prima di riunirsi per la votazione ed entrare, solo successivamente, nella vera e propria cerimonia che sarà possibile seguire in diretta tv su Rai 2 (a partire dalle ore 11.30) e in streaming sul sito ufficiale della FIGC (figc.it) e su quello della UEFA (uefa.com). Al termine della stessa, i vari rappresentanti delle due federazioni potranno rilasciare eventuali commenti e/o dichiarazioni in zona mista ai media presenti., grazie anche all’esperienza accumulata nel corso di questi ultimi 15 anni, nei quali varie federazioni hanno consapevolmente unito le proprie candidature (leggasi Euro 2000 – Belgio e Paesi Bassi – 2008 – Austria-Svizzera - , 2012 – Polonia e Ucraina -, 2020 – con l’Europeo itinerante -, la candidatura di Regno Unito e Irlanda o l’organizzazione del Mondiale americano tr Stati Uniti, Messico e Canada per il 2026). La condivisione ha portato a un coinvolgimento maggiormente diretto da parte di tutti gli appassionati, oltre a una ricerca di una progettualità ancora più efficiente e sostenibile.(congiuntamente alla Turchia). Il 2 febbraio dello scorso anno, la FIGC ha deciso di presentare una manifestazione d’interesse per l’organizzazione di Euro 2032, con largo anticipo rispetto alla scadenza fissata al 23 marzo.Una lista di città che andrà necessariamente ristretta, una volta che verrà data la scontata ufficialità dell’assegnazione. Questo poiché la UEFA darà tempo ai due Paesi per presentare una lista composta da cinque sedi (più una di riserva). Infatti,un modo per mettersi in gara per ristrutturare o fare del tutto nuovi degli stadi, che sono il problema principale dell’Italia. Italia e Turchia sono due candidature gradite all’Uefa, il problema italiano riguarda proprio gli stadi. Ci sarà una specie di messa in gara delle dieci città, che dovranno presentare i loro progetti entro al fine del 2026. Vedremo quali saranno le cinque finaliste”.Successivamente, il 28 luglio, al termine di un processo di consultazione, la Federazione ha scelto di unirsi alla Turkish Football Federation (unico altro dossier presente in quel momento) per organizzare, congiuntamente, su base paritaria rispetto alle reciproche competenze, l’edizione 2032 degli Europei., dove parteciparono Italia, Unione Sovietica, Inghilterra e Jugoslavia e si giocò all’Olimpico di Roma, all’allora San Paolo di Napoli e al Comunale di Firenze (rinominato Franchi nel 1991). L’Italia, dopo aver superato grazie a un fortunato sorteggio con la monetina l’URSS, sconfisse la Jugoslavia in finale (rigiocata dopo l’iniziale pareggio – non erano ancora previsti i calci di rigore -) aggiudicandosi il primo titolo continentale.I due gironi vennero giocati a Milano, Napoli, Roma e Torino e alla fine trionfò la Germania che si impose 2-1 sul Belgio.(giocata e vinta dagli Azzurri poi nel 2021, a causa del rinvio per la pandemia Covid-19). Primo torneo itinerante, dove l’Italia venne designata come una delle 12 sedi, ospitando tre gare del girone eliminatorio, quelle degli Azzurri, e un match dei quarti di finale.