L'Italia U19 di Corradi vola: 5-0 alla Georgia e pass per gli Europei

Tutto facile per l'Italia Under 19. La squadra di Corradi rifila un secco 5-0 alla Georgia al Teghil di Lignano Sabbiadoro e si prende il pass per la fase finale degli Europei di categoria, in programma in Irlanda del Nord dal 15 al 28 luglio. Di Pafundi al 4' la rete che sblocca il match, su calcio di rigore. Al 22' raddoppia Palestra, 10' dopo il 3-0 di Zeroli seguito dalle marcature nella ripresa di Sia e Di Maggio. Dopo i successi su Scozia e Repubblica Ceca, gli azzurrini centrano l'obiettivo chiudendo a punteggio pieno e candidandosi tra le squadre favorite al titolo e per l'Italia sarebbe bis.