L'Italia Under 17 vola alla Fase Finale degli Europei: 2-1 in Croazia

Impresa della squadra guidata da, che si impone con il risultato di, allo Stadio Branko Čavlović-Čavlek di Karlovac, nell'ultima giornata del Round 2 della Lega A: decisive le reti die di. Gli Azzurrini chiudono il gruppo 1 al primo posto a punteggio pieno, 9 punti sui 9 disponibili., che si terrà. Con il nuovo format, l'Albania padrona di casa viene raggiunta dalle sette squadre che superano il turno 2 di qualificazione. Il 31 marzo si terrà il sorteggio presso la Casa del Calcio di Tirana.

- L'Italia di Favo aveva bisogno di una vittoria per blindare il primo posto e conquistare la Fase Finale degli Europei U17, due risultati a disposizione della Croazia che aveva l'occasione di chiudere davanti agli Azzurrini. Ne è conseguito un primo tempo combattuto con molta tensione e qualche cartellino necessario a calmare gli animi. La partita si è sbloccata al 43' grazie a: il talento classe 2008 ex Sassuolo oggi alha portato avanti l'Italia sull'assist di Giani.Lo 0-1 ha resistito fino al 64', quando, centrocampista classe 2009 della, ha pareggiato i conti. Un goal pesante, perché con l'1-1 la Croazia sarebbe andata alla Fase Finale lasciando fuori l'Italia. Il risultato ha retto fino all'89', quandoha segnato il definitivo 2-1: il classe 2009 dellaha liberato il destro da fuori area, pallone nell'angolino basso e rete. Al triplice fischio tutta la gioia della panchina azzurra: l'Italia vola alla fase Finale degli Europei Under 17.

- Non solo Europei, l'Italia sarà impegnata anche nellache si svolgerà, la prima edizione a presentare 48 squadre. La qualificazione era già arrivata ieri, in virtù della certezza del secondo posto nel gruppo 1.