L'Italia Under 19 parte col botto nel percorso di qualificazione agli Europei di categoria con l'obiettivo di difendere il titolo vinto la scorsa estate. A Borås (Svezia) i ragazzi di Corradi partono con un pesantissimo 7-0 al Liechtenstein nella partita d'esordio della prima fase di qualificazione. Gli Azzurrini, dopo essere passati in vantaggio con Mattia Mannini (Roma) in avvio, raddoppiano dieci minuti più tardi con Alessio Vacca (Juventus) prima di chiudere definitivamente i conti nella ripresa con Lorenzo Anghelè (Juventus), autore di una tripletta, Luca Lipani (Sassuolo) e Wisdom Amey (Bologna).



CORRADI - "Volevamo vincere realizzando più reti possibili perché, specialmente in queste competizioni, il numero di gol fatti può fare la differenza. Nonostante potessimo essere un pochino più fluidi nella manovra, direi che l'obiettivo è stato centrato".



L'Italia, momentaneamente in vetta al Gruppo 4 in attesa di Svizzera-Svezia (ore 18), tornerà in campo sabato 18 novembre (ore 13) alla Borås Arena per affrontare i pari categoria svizzeri.



IL TABELLINO

Italia-Liechtenstein 7-0

Marcatori: 9' Mannini, 19' Vacca, 57' Anghelè, 64' Lipani, 66' Amey, 68' Anghelè, 84' Anghelè.

Italia (4-3-1-2) : Magro; Palestra, Amey, Chiarodia, Bartesaghi; Mannini (46' Ciammaglichella), Lipani (C) (66' Ripani), Di Maggio; Zeroli (72' Romano); Pafundi (46' Anghelè), Vacca (58' Cisse).

A disp.: Marin (GK), Corradi C., Magni, Comuzzo.

All: Bernardo Corradi.

Liechtenstein (4-1-4-1) : Verling; Wolf (78' Allgäuer), Weissenhofer, Oberwaditzer, Keller; Hasler (C); Beck, Sestito (61' Marxer), Käppeli, Linsmaier (78' Blumenthal); Luque Notaro (85' Cocetrone).

A disp.: Schädler (GK), Konzett, Abidi, Puopolo.

All: Michael Koller.

Note: ammonito 77' Keller (L). Recupero 2'pt, 4'st. Calci d'angolo: 7-0.