L'Italia Under 21 di Cesare Maldini: l'era doro dei tre trionfi europei

LA VITTORIA AL GOLDEN GOL DEL 1994

Nonostante alcune differenze di vedute con il presidente della Figc, Giuseppe Matarrese, Cesare Maldini è confermato alla guida dell’Italia U21 nel successivo biennio 1992-94. Il gioco “all’italiana” del triestino non piace al numero uno della Federazione, ma i risultati parlano per il Ct. E lo faranno ancora.

Entrano a far parte del gruppo degli Azzurrini Francesco Toldo, Fabio Cannavaro, Christian Panucci, Francesco Colonnese, Sandro Cois, Daniele Berretta, Pierluigi Orlandini, Benny Carbone, Christian Vieri e Pippo Inzaghi. Sono ancora in rosa, invece, Negro, Marcolin e Muzzi.

Ancora una volta l’Italia domina il Gruppo 1 di qualificazione, piazzandosi al 1° posto davanti al Portogallo con 7 vittorie e una sconfitta, che valgono 21 punti totali (3 a vittoria) e 4 lunghezze di vantaggio sui lusitani, che saranno poi ripescati come una delle migliori seconde.

Cambia il regolamento della fase finale: final four in una sede prescelta con confronti in sfida secca e in caso di parità dopo i tempi regolamentari è previsto il “golden gol”, che pone fine al confronto.

Per arrivarci occorre però superare lo scoglio dei quarti di finale. Avversaria degli Azzurrini è ancora una volta la Cecoslovacchia. Nella gara di andata in casa la squadra di Cesare Maldini travolge gli avversari 3-0 con reti di Vieri, Panucci e Negro. I cechi rispondono con una vittoria di misura per 1-0 al ritorno. Non basta però per eliminare l’Italia, che va ancora una volta in semifinale e stacca anche il pass per le Olimpiadi di Atlanta 1996.

Nella semifinale, che come detto in precedenza si disputa stavolta in gara secca, l’avversario è di quelli molto duri: la Francia di gente come Blanc, Zidane, Makelele e Dugarry e di Lilian Thuram (in panchina), allenata da Raymond Domenech. I Bleus sono i favoriti, visto anche che la sede della Final Four è Montpellier.

Ma la gara è molto tattica e la difesa di Cesare Maldini, che poggia su Fabio Cannavaro, Ciccio Colonesse, Christian Panucci e Daniele Delli Carri, si rivela impenetrabile, anche quando al 71’ resta in 10 proprio per l’espulsione del giocatore del Torino. Toldo fa il resto, si va ai supplementari e al 120’ per poco Vieri non beffa i francesi in contropiede: il tiro del centravanti è respinto da Dutruel.

Decidono i calci di rigore: Toldo è bravissimo a respingere il penalty di Makelélé, mentre dopo la trasformazione di un certo Zidane, Benny Carbone è abile a trafiggere dagli 11 metri il portiere francese. Gli Azzurrini vincono 5-3 ai rigori e sono ancora una volta in finale.

Il 20 aprile 1994, sempre allo Stadio “La Mosson” di Montpellier, a giocarsi l’Europe U21 sono così per la seconda volta di fila l’Italia di Cesare Maldini e quel Portogallo, guidato da Vingada, che annovera fra gli altri Figo, João Pinto e Rui Costa e che gli Azzurrini avevano già sfidato due volte nel girone di qualificazione, rimediando una sconfitta in terra lusitana e una vittoria in casa.

La partita è estremamente tattica, la palla ristagna soprattutto a metà campo e le occasioni e le conclusioni scarseggiano. Brivido per gli Azzurrini al 40’: Fabio Cannavaro, per anticipare João Pinto, interviene di testa e rischia l’autogol: la palla finisce sul palo alla destra di Toldo e poi termina in corner.

Dall’altra parte è il portiere Brassard a negare la gioia del gol a Scarchilli, autore di un bel colpo di testa. Italia baciata dalla buona sorte al 70’: su cross dalla destra di Rui Costa, Toni gira a rete di testa. La palla colpisce la traversa e rimbalza su Toldo, prima che Cherubini riesca ad allontanarla. Allo scadere dei tempi regolamentari Cesare Maldini sostituisce Pippo Inzaghi, esausto, con Orlandini.

Ancora una volta, com’era stato nel 1992, la capacità del Ct. di leggere la partita si rivelerà decisiva. Si va ai supplementari e per la prima volta nella storia, una competizione internazionale è decisa dal golden gol: dopo un pallone recuperato da Cherubini, Orlandini scappa via in velocità al 97’ sulla destra, si accentra e si coordina per la battuta da fuori area. Staffilata di sinistro e palla che si insacca all’incrocio dei pali dall’altra parte.

Subito dopo l’arbitro Muhmenthaler decreta la fine dell’incontro per la cosiddetta “morte istantanea” e il successo continentale degli Azzurrini, il secondo consecutivo per loro e per il loro condottiero Cesare Maldini.