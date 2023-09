(doppietta di Frattesi), ne subisce uno evitabile, poi ne sbaglia almeno quattro, colpisce una traversa e chiude ancora in avanti senza alcun affanno.(secondo posto, seppur in coabitazione con Ucraina e Macedonia del Nord, ma con il vantaggio dello scontro diretto e della differenza reti),e contemporaneamente ad ottenere un po’ di tempo per capire cosa fare di una Nazionale che, adesso, ha anche ripreso a giocare, ma conserva un enorme problema: il gol degli attaccanti.Fatto sta che la vitoria è arrivata grazie a Frattesi (due gol), mentre un altro centrocampista (Locatelli) è andato vicino al 3-1. Anche Gnonto e Retegui, subentati a Zaccagni e Raspadori, non hanno tirato in porta, ma Gnonto ha più colpe del compagno: due volte ha avuto l’occasione per arrotondare e due volte l’ha sprecata.Perché, nonostante Ciro Immobile avesse ritrovato la porta contro la Macedonia, l’ha tolto dal centro dell’attacco, avvicendando, con lui, altri quattro elementi della deludente partita di sabato.(Locatelli schermo, con Frattesi e Barella mezzali)(confermato il solo Zaccagni), il c.t. ha fatto giocare alla squadra un altro calcio.Non è paradosso dire che l’attaccante napoletano sia stato più utile con il suo movimento che con i tiri in porta: quattro. Due dei quali gol sbagliati, gli altri parati o deviati dal portiere. Non mi costa nulla riconoscere che Zaniolo ha giocato una buona partita, che il primo gol è venuto da una sua conclusione smorzata e che un assist di tacco per Raspadori avrebbe meritato di essere definito vincente.(gara più che sufficiente, comunque),Per me la coppia centrale Scalvini-Bastoni è destinata ad essere quella dell’immediato presente, mentre Di Lorenzo è una certezza sia quando spinge che quando difende.(nel secondo tempo era sotto la sud). Non riconoscere che il suo momento non è più epico sarebbe sbagliato, ma dire che ci sono portieri più affidabili di lui è una forzatura. Stazza, statura, esperienza, talento sono dalla sua parte.