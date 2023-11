L'Italia vince la Coppa Davis battendo 2-0 l'Australia in finale a Malaga, e coglie il secondo trionfo della sua storia dopo quello del 1976, in Cile. Dopo il successo di Matteo Arnaldi in singolare su Alexei Popyrin (7-5, 2-6, 6-4), il punto del 2-0 e' arrivato dall'immenso Jannik Sinner che ha battuto in due set Alexi de Minaur, 6-3 6-0