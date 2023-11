Sono fermamente convinto che questa sera l’Italia batterà l’Ucraina e si qualificherà, ancorché da seconda, al campionato europeo dell’anno prossimo in Germania. L’Italia è più forte dell’Ucraina, ha calciatori orgogliosi di essere i campioni uscenti, dispone di un ct di principi e valori supremi. Non che mancassero a Mancini, ma. Oggi, a tre giorni da quel fondamentale successo, sono convinto che Spalletti non sbaglierà e, quindi, non sbaglierà nemmeno l’Italia.Certo, ci basta il pareggio, ma il pareggio non basta alla nostra storia e alle nostre recenti e cocenti delusioni. Avere fallito il Mondiale, per la seconda volta consecutiva, ci ha feriti, ma. Spalletti è un uomo di campo ed è fin troppo serio. Se la squadra lo segue, e non si capisce perché non dovrebbe, non avremo sorprese.L’Italia fuori dal prossimo Europeo non è contemplata per almeno due ragioni. Uno, ha vinto l’ultimo. Due,. Per quanto umiliante, probabilmente ci eviterebbe un disastro ancor più inspiegabile e inaccettabile. Insomma, pur non camminando sul filo, abbiamo una rete di salvataggio e una convinzione: stiamo tornando ad essere credibili.