La lite tra Conte e Agnelli continua a far discutere il mondo del calcio. Il presidente della Lega Nazionale Dilettanti e vicepresidente vicario della Figc Cosimo Sibilia, ha commentato così la vicenda: "E' una pagina buia che rischia di creare dei problemi al nostro sistema calcio - ha detto a Radio Kiss Kiss - La questione riguarda la Giustizia Sportiva e gli organi preposti. Come far ripartire il calcio? Dalla base, dal territorio. Vediamo ogni partita dalla Serie A alla Serie D, ma per rinascere bisogna ripartire dalle categorie inferiori, dal calcio femminile e dal calcio a cinque. Servono delle vere riforme, perché al momento non viviamo una situazione positiva. Ci sono troppe squadre professionistiche e bisogna rivedere gli impianti sportivi. Sono temi importanti che non si possono più rimandare, e che nel mio programma sono ben fissati".