Lite all'Hollywood per le foto rubate, denunciati due giocatori dell'Inter. La minaccia: 'Devi dire 'Milan me...''

Redazione CM

Sabato 6 gennaio, in una festa privata all'interno dell'Hollywood di Milano, discoteca di corso Como, due calciatori dell'Inter avrebbero minacciato un giovane friulano. I due, credendo di essere stati fotografati e filmati in momenti privati, avrebbero costretto il ragazzo ad abbandonare il locale, strappandogli di mano il cellulare per verificare che non ci fosse materiale non autorizzato-



DENUNCIATI DUE GUOCATORI - Il giovane ha deciso di querelare i due calciatori, rivolgendosi allo studio legale Tutino di Udine: le indagini della procura di Milano accerteranno quanto accaduto, come riportato dal Corriere.it. Alla serata erano stati invitati molti calciatori di Serie A, soprattutto dell’Inter e del Verona, squadre che si erano affrontate a San Siro all'ora di pranzo.



LA MINACCIA - Oltre all'imposizione relativa al cellulare, il denunciante sarebbe stato anche minacciato: "Sai cosa ti può succedere se ti metti contro di me", poi la coppia avrebbe preteso che il ragazzo pronunciasse un "Milan me...", richiesta rifiutata. I due rischiano di essere indagati per vari illeciti: minaccia ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni: l'inchiesta sul caso è in corso: il cellulare della presunta vittima è stato sequestrato per rilevare le impronte.