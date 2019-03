L'ex Lazio Biglia ci ricasca. Non riesce a posticipare il malumore coi compagni, ad attendere l'ingresso negli spogliatoi. Per i tifosi della Lazio il litigio tra il centrocampista argentino e Kessiè è un film già visto, precisamente nel 2017. Come riporta Cittaceleste, stesso identico motivo, stessa reazione: Keita, con cui pure aveva un buon rapporto, all'uscita dal campo in Lazio-Pescara non gli stringe la mano. Qualche parola di troppo, i due finiscono a discutere davanti alle telecamere di Mediaset, che immortalano il tutto. Il rapporto di Keita con la Lazio era ai minimi storici e Biglia, da capitano, si è fatto portavoce del malumore di tutto il gruppo. Alla fine sia Biglia sia Keita furono ceduti.