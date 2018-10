Lite Blasi-Corona, ecco con chi si schiera Balotelli pic.twitter.com/kYrTMjrjuZ — calciomercato.com (@cmdotcom) 28 ottobre 2018

La lite in diretta nella serata di lunedì fraha quantomeno fatto discutere. E fra coloro che hanno scelto di schierarsi da un lato o dall'altro c'è anche Mario Balotelli che, in passato, ha avuto screzi con il fotografo. L'attaccante del Nizza nelle sue stories sul proprio profilo Instagram ha postato due immagini che non lasciano dubbi, Balotelli sta dalla parte della Blasi.