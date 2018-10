La sconfitta nel derby stravolge gli umori in casa Lazio, ora alle prese con un vero e proprio caso: Luis Alberto. Lo spagnolo sta vivendo un avvio di stagione complicato dal punto di vista del rendimento, mai incisivo soprattutto contro le big: prima stecca a Torino con la Juventus, altra grande delusione contro la Roma sabato.



SENATORI INFURIATI - Proprio l'ultima prova con i giallorossi non è andata giù ai compagni di squadra e in particolare ai senatori, che hanno preso la situazione in mano: come rivelato da Il Messaggero infatti, Luis Alberto è stato bersaglio di feroci critiche da parte degli altri giocatori laziale, in particolare Lulic, Parolo e Immobile avrebbero affrontato il trequartista mettendolo di fronte alle sue responsabilità, concetto ribadito anche da Inzaghi in un confronto a muso duro andato in scena già nell'intervallo del derby.



STOP - Non bastassero i problemi in spogliatoio, si aggiungono guai fisici per Luis Alberto: il fantasista spagnolo ha accusato un affaticamento muscolare che lo ha costretto a saltare la ripresa degli allenamenti e osservare un periodo di riposo. Il timore è che riemerga la pubalgia accusata tre anni fa al Deportivo: per questo, riferisce Sky Sport, non sarà impiegato contro l'Eintracht Francoforte (al suo posto Inzaghi schiererà Correa) ed è a rischio anche per la Fiorentina.