La spaccatura tra Lazio da un lato, Juventus-Inter dall'altro è sempre più profonda. Il club bianconero vive una situazione drammatica, con 3 giocatori positivi al Covid-19 e altri 5 tornati in patria (con Douglas Costa che posta foto con la fidanzata). Dovranno tutti sostenere 14 giorni di quarantena al ritorno in Italia, situazione opposta rispetto alla Lazio, come ricorda il Corriere della Sera: Lotito ha lasciato tutti a casa, vuole riprendere il campionato.



LITE CON MAROTTA - Lo stesso spogliatoio biancoceleste è tutto con Lotito: nessun giocatore, neppure quelli con la famiglia all'estero, avrebbe fatto pressioni per partire. Per questo Lotito in videoconferenza ha attaccato Marotta ieri : “Che vuoi che ti interessi di finire il campionato? Hai già mandato via tutta la squadra”, riferendosi alle partenze per l’estero di Brozovic, Handanovic. Lotito non è solo: lo sostengono il Napoli, il Cagliari, timidamente l’Atalanta.