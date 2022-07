Caso rientrato? Sarà soltanto il tempo a dirlo, ma sulla lite di ieri tra l'allenatore del Torino Ivan Juric e il direttore sportivo Davide Vagnati è lo stesso patron granata Urbano Cairo a provare a mettere la parola fine, una volta per tutto. Il presidente è intervenuto a Radio Radio, rilasciando una breve battuta sull'accaduto: "I due si sono parlati, chiariti, riappacificati: vanno avanti più in sintonia che mai, non c'è altro da aggiungere".