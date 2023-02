Era necessario un confronto allargato, perché il diverbio tra Lukaku e Barella, in un gruppo che punta alla condivisione, non poteva fermarsi ai singoli. È una questione che si allarga alla squadra e allo staff tecnico, colpito dal duro scambio tra i due. Niente di nuovo, tutti conoscono il temperamento di Barella e sanno che spesso esagera, ma è giunta l’ora di mettere un punto e di non tollerare più certe scenate che già da tempo minavano l’equilibrio dello spogliatoio.



Ad Appiano è stato affrontato l’argomento con la dovuta serenità, la questione è ancora calda ma è giusto spegnere le tensioni con il dialogo, al fine di non lasciar covare rancori sotto la cenere. Barella ha compreso l’errore e anche il suo atteggiamento di queste ore lascia comprendere l’amarezza per il gesto compiuto. Anche Lukaku sa di avere esagerato e i due si sono chiariti. Alla società è bastato questo, pertanto non ci sarà alcuna multa. In un momento molto importante della stagione, con la Champions alle porte, sarebbe stato inutile mettere altra carne al fuoco. Soprattutto in virtù del pronto pentimento dei due protagonisti.



Unità d’intenti e spirito di sacrificio per il compagno in difficoltà, questi sono i valori che Inzaghi vuole nello spogliatoio e da qui si ripartirà, sperando che il mea culpa di Barella e Lukaku sia autentico e che non si scada nei soliti errori alla prima occasione. Ma questo lo scopriremo molto presto.