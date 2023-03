La procura Figc ha notificato l'avviso di concluse indagini a Marco Serra, annunciando il suo deferimento dopo la lite con Mourinho in Cremonese-Roma. La notizia è stata riportata da ANSA.



L'indagine della procura guidata da Giuseppe Chinè era nata dalle dichiarazioni dell'allenatore giallorosso, che dopo l'espulsione aveva parlato di offese dal quarto uomo. Ora la procura ha notificato l'atto a Serra, contestandogli la violazione dell'art.4 del codice di giustizia sportiva e del codice deontologico dell'Aia. L'arbitro torinese ha 5 giorni per presentare le proprie memorie difensive o chiedere un interrogatorio, poi scatterà il deferimento al tribunale Figc.



Non è il primo caso in cui è coinvolto Serra. Lo stesso arbitro infatti era stato protagonista di un gol annullato al Milan in una sfida con lo Spezia della scorsa stagione. Un errore del quale lo stesso Serra si era scusato. A distanza di quasi un mese l'arbitro tornò a dirigere una partita 'retrocedendo' in Serie B per Perugia-Frosinone, ma in Serie A non c'è più tornato.