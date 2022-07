Dalle parole ai fatti. Anzi, dalle parolacce verrebbe dire ripensando a quella lite nel parcheggio dell’hotel di Waidring tra il dte l’allenatoreDopo che lo scoppio del caso, dovuto anche alla diffusione di quel video girato da uno degli ospiti dell’hotel che ospitava ilnon è ancora ufficialmente un calciatore del Torino ma lo sarà lunedì, dopo che avrà effettuato le visite mediche di rito e firmato il contratto. L’austriaco arriva con la formula del prestito con diritto di riscatto. A una settimana dall’esordio in Coppa Italia(gli unici acquisti ufficiali al momento sono quelli del terzinodale del trequartistadall’).Andiamo con ordine. Tra i pali confermatomentreè sul mercato ma proprio le difficoltà nel cedere l’estremo difensore serbo (ci sono stati dei sondaggi dalma nessuna offerta) stanno bloccando l’arrivo di un altro portiere: alcuni obiettivi sono sfumati, comealtri sono ancora alla portata, come, ma senza la partenza di Milinkovic-Savic non ci saranno acquisti e lo Spezia potrà chiudere. Un rinforzo arriverà in difesa dove Ivan Juric attende il sostituto di. I principali candidati sono due:dell’, valutato 12 milioni dagli olandese, esvincolatosi dall’che chiede però oltre 2 milioni di ingaggio all’anno, una cifra ritenuta eccessiva dai granata.Juric aspetta anche rinforzi a centrocampo, reparto dove ha perso due pedine importanti come. Il dt Vagnati aveva trovato l’accordo con loper l’acquistoma la trattativa è ora in stand-by e potrebbe saltare definitivamente perché il tecnico croato preferirebbe altri profili: il grande sogno è, giocatore che Juric conosce molto bene avendolo allenato alma in parola con la Lazio per il dopo Luis Alberto. L'idea è quella di tentare un inserimento stile quello della Juve per Bremer. Nel frattempo Vagnati sta provando a chiudere anche per, giovane centrocampista turco, classe 2004, di proprietà delPassiamo all’attacco: non solo manca il sostituto di(piace), ma servono ancora due/tre acquisti per rinforzare la trequarti. Da settimane Vagnati è al lavoro per riportare sotto la Molerientrato aldopo la fine del prestito e che Juric rivorrebbe con sé, ma il club inglese vuole incassare almeno 14 milioni per cedere il belga. Si tratta a oltranza anche con ilper- fantasista francese che sta facendo di tutto per trasferirsi in Italia - e con ilper, ma il colpo più alla portata è, che potrebbe arrivare sotto la Molecon la formula del prestito con diritto di riscatto.